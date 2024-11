Tottenham-Roma, Allegri osserva dalla tribuna

Massimiliano Allegri è stato 'pizzicato' dalle telecamere in tribuna al New White Hart Lane per osservare dal vivo Tottenham-Roma, match di Europa League finito 2-2. L'ex allenatore della Juventus era stato accostato alla Roma dopo l'esonero di Juric ma il motivo per il quale era a Londra è un altro: il tecnico sta seguendo un corso di inglese nel Regno Unito. Simpatico siparietto in videochiamata, gli passano uno smartphone e Allegri riconosce Pogba: "Ciao Paul!". Nessun retroscena, quindi, poi le strade del mercato sono infinite: c'è chi lo accosta al Milan in caso di esonero di Fonseca e non bisogna dimenticare che a fine stagione Ranieri si sposterà dalla panchina alla scrivania giallorossa e la Roma potrebbe tornare d'attualità...