Tottenham, De Zerbi: "Prima la salvezza, poi grandi traguardi"

31 Mar 2026 - 18:20

Il Tottenham ha ufficializzato sui suoi canali social l'ingaggio di Roberto De Zerbi come allenatore con "un contratto a lungo termine. "Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro", si legge nel comunicato del Tottenham. "Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo praticando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, obiettivo che ci concentreremo completamente fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con i giocatori per raggiungere questo obiettivo", le prime parole di De Zerbi. Per il tecnico bresciano è la seconda esperienza in Premier League dopo quella con il Brighton & Hove Albion, portato al miglior piazzamento di sempre in campionato nella sua stagione d'esordio, ottenendo la qualificazione alle competizioni europee per la prima volta nella storia del club. Nel suo incarico più recente al Marsiglia, la squadra di Ligue 1 ha concluso la stagione 2024/25 al secondo posto, conquistando un posto in Champions League.

Ultimi video

02:37
Gli azzurri nel 2014

Gli azzurri nel 2014

09:20
VIDEO VERON LAZIO STYLE MCH

Veron: "Alla Lazio ho ricordi bellissimi"

04:24
MCH PULLMAN BOSNIA MCH

La Bosnia è pronta: il pullman raggiunge lo stadio di Zenica fra gli applausi

01:40
MCH ARRIVO STADIO PULLMAN ITALIA MCH

A Zenica fumogeni, cori e qualche fischio: così l'Italia arriva allo stadio"

00:44
MCH PULLMAN ITALIA MCH

Il pullman degli azzurri lascia l'hotel e si dirige verso lo stadio

01:33
De Zerbi torna in Premier

De Zerbi torna in Premier

01:58
Mondiali, ultimi verdetti

Mondiali, ultimi verdetti

01:39
Callegari: "La Bosnia non è solo Dzeko"

Callegari: "La Bosnia non è solo Dzeko"

02:23
Dzeko, l'Italia nel cuore

Dzeko, l'Italia nel cuore

01:41
Juve, tormentone Vlahovic

Juve, tormentone Vlahovic

01:34
Napoi-Lukaku: tensione

Napoli-Lukaku: tensione

01:49
Il Milan cerca Pulisic

Il Milan cerca Pulisic

01:33
Milan, oggi ancora riposo

Milan, oggi ancora riposo

02:46
Inter-Roma e due leggende

Inter-Roma e due leggende

01:32
Lautaro contro Malen

Lautaro contro Malen

02:37
Gli azzurri nel 2014

Gli azzurri nel 2014

I più visti di Calcio

DICH DIMARCO SCUSE DICH

Dimarco e l'esultanza: "Poco rispettoso essere ripreso"

Barça carico su Bastoni

Barça carico su Bastoni

Napoi-Lukaku: tensione

Napoli-Lukaku: tensione

SRV RULLO BOSNIA VIGILIA ITALIA ATMOSFERA-CLIMA-TIFOSI 30/3 SRV

Ambiente e tifosi: scopriamo come la Bosnia aspetta l'Italia

DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU SPIRITO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso e il sogno Mondiale: "La cosa che conta di più, per me, è il giusto spirito"

Napoli, caso Lukaku

Napoli, scoppia il caso Lukaku

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:10
Under21, Ahanor fa il suo esordio contro la Svezia: Gattuso osserva
19:26
Caso San Siro, Sala: "Si è cercato di evitare che Inter e Milan abbandonassero"
19:22
Caso San Siro, Malagò: "Non giudico indagine ma Comune ha lavorato bene"
19:12
De Zerbi, inizio in salita al Tottenham: perché alcuni tifosi non lo vogliono
18:59
Italia U19 agli Europei, il ct Bollini: "Sappiamo fare calcio e abbiamo le idee chiare"