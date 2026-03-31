Tottenham, De Zerbi: "Prima la salvezza, poi grandi traguardi"

Il Tottenham ha ufficializzato sui suoi canali social l'ingaggio di Roberto De Zerbi come allenatore con "un contratto a lungo termine. "Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro", si legge nel comunicato del Tottenham. "Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo praticando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, obiettivo che ci concentreremo completamente fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con i giocatori per raggiungere questo obiettivo", le prime parole di De Zerbi. Per il tecnico bresciano è la seconda esperienza in Premier League dopo quella con il Brighton & Hove Albion, portato al miglior piazzamento di sempre in campionato nella sua stagione d'esordio, ottenendo la qualificazione alle competizioni europee per la prima volta nella storia del club. Nel suo incarico più recente al Marsiglia, la squadra di Ligue 1 ha concluso la stagione 2024/25 al secondo posto, conquistando un posto in Champions League.