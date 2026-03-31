Italia U19 qualificata agli Europei dopo l'1-1 con laTurchia

Gli Azzurrini di Bollini volano alla fase finale dell'Europeo U19 in Galles. 1-1 a Catanzaro contro la Turchia: cronaca, gol e data del torneo.

31 Mar 2026 - 18:25
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Stavolta, a Catanzaro, la festa è tutta dell'Italia. Nello stesso stadio in cui un anno fa si spezzò il sogno di entrare tra le prime otto d'Europa, la Nazionale Under 19 vola alla fase finale dell'Europeo. Appuntamento in Galles dal 28 giugno all'11 luglio, con gli Azzurrini (campioni nel 2023) che tornano a qualificarsi alla fase decisiva dopo un anno di assenza. Contro la Turchia, a punteggio pieno come l'Italia dopo le prime due giornate, è bastato un pareggio (1-1) per via di una miglior differenza reti, con l'Italia che era andata in vantaggio nel primo tempo con uno splendido gol di Samuele Inacio (oggi all'esordio in questa fase Elite dopo aver scontato le ultime due giornate di squalifica che si portava dietro dal Mondiale Under 17) prima dell'1-1 di Soylu su punizione nella ripresa.

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