Caso San Siro, Sala: "Si è cercato di evitare che Inter e Milan abbandonassero"

Palazzo Marino risponde con fermezza all'inchiesta della Procura di Milano sulla cessione del Meazza, ribadendo la totale legittimità dei contatti tra l'amministrazione e i vertici di Inter e Milan per scongiurare l'addio delle squadre alla città. Il sindaco Beppe Sala, pur ammettendo di apprendere i dettagli dai media, ha voluto isolare il nucleo dell'indagine da qualsiasi ombra etica: "Innanzitutto, da quel che si capisce, non c'è il minimo riferimento a ipotesi corruttive e ciò è di fondamentale importanza", ha dichiarato il primo cittadino sottolineando come le interlocuzioni preliminari siano un passaggio fisiologico previsto dalla Legge Stadi. "Si è cercato di far fronte a un rischio (e cioe l'abbandono della citta di Milano da parte delle nostre due società calcistiche) attraverso una trattativa estremamente lunga, complessa, dura e condotta nell'esclusivo interesse pubblico" si conclude la nota.