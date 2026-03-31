Italia U19 agli Europei, il ct Bollini: "Sappiamo fare calcio e abbiamo le idee chiare"

"Complimenti a tutta la squadra, allo staff, per aver raggiunto questa qualificazione - le parole del tecnico Alberto Bollini dopo l'1-1 con la Turchia che è valsa la qualificazione agli Europei per l'Italia Under 19 -. Lo scorso anno non andammo alle finali per una beffa, in un girone con Francia e Spagna; oggi siamo stati una squadra che ha saputo fare calcio, che ha saputo stare in partita con grande lucidità, e nello sport serve anche la sofferenza. Abbiamo subito un solo gol in due gironi, e questo significa avere le idee chiare. Quando a questa età hai due risultati favorevoli può essere un'arma a doppio taglio, ma ho detto prima della partita e all'intervallo che questa era una partita da giocare per vincere, continuando a fare un calcio propositivo".