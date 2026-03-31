Caso San Siro, Malagò: "Non giudico indagine ma Comune ha lavorato bene"

31 Mar 2026 - 19:22

"Ho lavorato molto bene con il Comune di Milano, in contesti anche molto complicati. La storia di San Siro la conosciamo tutti, c'è anche una questione che riguarda gli Europei del 2032. Non entro nella sostanza, non ho modo di dare un giudizio sulle indagini, ma personalmente ritengo che si siano comportati come era giusto". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, commentando l'inchiesta della procura milanese sulla vendita dello stadio di San Siro. 

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