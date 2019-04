Torneo internazionale Città di Cairo Montenotte: Inter campione, Juventus ko

29/04/2019

Guidati da un allenatore così titolato come Cristian Chivu , uno dei protagonisti del Triplete neroazzurro nel 2010, i giovanissimi dell’ Inter hanno conquistato il 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte - 1° Memorial Carlo Pizzorno. I ragazzi dell’ex difensore rumeno hanno battuto la Juventus per 1-0 in una finale avvincente ed in equilibrio fino alla fine.

Al terzo posto l’Atalanta che ha superato per 3 a 0 gli svedesi del Brommapojkarna, tra le cui fila gioca il figlio dell’ex Juve e nazionale Olof Mellberg, presente in panchina. È stato un torneo di livello alto quello di Cairo Montenotte: 32 squadre; 10 professionistiche italiane, 12 straniere e 10 dilettanti. Al quinto posto si è piazzato il Milan, settima la Samp, ottavo il Parma, poi Chievo, davanti ad Entella, Monza, Torino e Genoa.



Miglior giocatore professionista del torneo, l’attaccante Abiye Guerrini dell’Atalanta; miglior dilettante Leonardo Carastro del Legino. Premio fair play ai giapponesi dell’Fc. Gois.



Un appuntamento particolarmente seguito quello organizzato dall’Asd Cairese perché da questo torneo, sono passati parecchi giocatori di livello internazionale che adesso militano tra i professionisti. Tra questi, i talenti dell’Ajax che ha eleminato la Juve in Champions come Van de Beek e Mazraoui, presenti nel 2011, Cutrone e Locatelli l’anno successivo, preceduti dal compagno di squadra Calabria nel 2010.



Poi, ancora: De Sciglio, El Shaarawy, Audero, Macheda e Paloschi. In occasione del centenario della Cairese, diversi gli appuntamenti di contorno alla manifestazione, tra i quali un interessante e qualificato convegno sul calcio giovanile, le sue tematiche, le metodologie di approccio e di allenamento e lo stato attuale del calcio italiano, alla presenza di numerosi addetti ai lavori tra allenatori, preparatori atletici, agenti e giornalisti.