TORNA RADIO NERAZZURRA... NON PIU' SOLO RADIO

Torna Radio Nerazzurra e non sarà più “solo” una radio. Come annunciato a dicembre 2023 l’emittente ha impiegato questi mesi per ripensarsi e rinnovarsi e oggi riparte con molti più strumenti a disposizione e l’ambizione di diventare la casa di tutti i tifosi interisti.

Per farlo è stata creata Nerazzurra Media, una start up innovativa con una tecnologia digitale in grado di renderla un punto di riferimento per i 55 milioni di interisti in tutto il mondo e gli oltre 5 milioni che risiedono in Italia.

L’ambizione è quella di diventare il polo attrattivo, digitale e fisico per l’intero pubblico nerazzurro, creando una formidabile community che oggi ancora non esiste. Una casa dei tifosi interisti in cui incontrarsi, informarsi, discutere, sfogarsi e gioire insieme per la stessa squadra. Nerazzurra media, sotto il cappello di Radio Nerazzurra, intende offrire un servizio che, attraverso la tecnologia si articola in programmi live quotidiani, radiocronache delle partite, contenuti podcast, da ascoltare e guardare on demand, attraverso il sito e le app, gestendo la community social che conta già più di 200.000 follower e fornendo info aggiornate sul mondo Inter.

Dal 19 novembre al 22 gennaio, le persone appassionate al mondo nerazzurro o a quello dei media, verranno chiamate a raccolta per diventare parte integrante di Nerazzurra, attraverso una campagna di crowdfunding. In italiano significa “finanziamento collettivo” ed è uno strumento di raccolta fondi sempre più frequentato con lo scopo di cercare sostenitori e investitori per il finanziamento di progetti, anche con piccole cifre, con un ticket minimo di 250 euro, per diventare soci di Nerazzurra Media Srl. Un’opportunità che darà la possibilità di diventare partner di questa bella iniziativa, investendo in un progetto dinamico e con grandi ambizioni.

Sarà Mamacrowd, che è la principale piattaforma di equity crowdfunding italiana, ad ospitare la campagna. Grazie a questo strumento, Nerazzurra Media mira a raccogliere i fondi per consolidarsi e farsi conoscere con campagne di marketing e rafforzare la struttura commerciale. Ma anche ampliando il palinsesto, migliorando l’esperienza dei suoi ascoltatori, incrementando la distribuzione digitale e le iniziative che permetteranno a Radio Nerazzurra di essere ancora di più il polo di riferimento di tutti i tifosi interisti.

Radio Nerazzurra resta il punto di forza del piano coordinato da Massimo Colombo, (CLevel manager in grandi gruppi editoriali, imprenditore, investitore e mentor in startup, esperto digitale e media) e grazie a una redazione composta da giornalisti e conduttori con importanti esperienze editoriali, dal direttore Lapo De Carlo allo station manager Mauro Corno, passando Gabriele Borzillo, passando per Sergio Sironi, voce storica della radio italiana ed il giovane Bruno Cadelli.

Si aggiunge anche la sensibilità femminile di Olivia da Gama, modella brasiliana da anni in Italia.

Il linguaggio, fatto anche di discussioni e confronto con i tifosi, come in un bar sport virtuale, si vuole differenziare per una spiccata propensione all’ironia, al ritmo e al coinvolgimento inedito del pubblico, tutto sempre con fairplay e pacatezza. Non mancheranno gli ospiti eccellenti del mondo nerazzurro, come ex giocatori, tifosi eccellenti e opinionisti del mondo Inter.