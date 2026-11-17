Sette partite in un mese prima di Natale, con l'obiettivo di regalarsi qualcosa di importante. La Roma vuole restare ai vertici di una Serie A che oggi la vede terza a un punto dall'Inter e a due dalla Lazio. Quella stessa Lazio che affronterà nella penultima gara del tour de force prima del cenone. Un tour de force che riparte sabato dal Tardini, con la sfida al Parma, per poi aggiungere Psg a Parigi, Monza, Bologna, Sporting Lisbona, appunto Lazio e Juventus. Dunque sarà importante ripartire bene e in tal senso una mano dovrebbero darla i recuperi di chi prima del break per le nazionali non sembrava più al top o era ai box. Due riferimenti in particolare: Mile Svilar e Paulo Dybala. E se il primo sarà certo di tornare titolare già contro i crociati, per l'argentino ci sarà da aspettare ancora qualche allenamento prima di sciogliere le ultime riserve. Da qualche giorno ha iniziato a fare lavoro parziale con il gruppo e solo oggi ha svolto la prima seduta per intero. Servirà dunque la controprova dei prossimi giorni per derubricare l'ennesimo problema muscolare che lo tiene fermo dal 14 ottobre scorso. Era l'intervallo della gara contro il Real Madrid, infatti, quando l'ex Juventus lasciava il campo per un fastidio al polpaccio, salvo poi restare fuori più di un mese per via della lesione al gemello che gli accertamenti svolti avevano evidenziato. Ora sembra star bene e per questo Gasperini sta studiando la soluzione per una convivenza migliore con l'altro connazionale, Matias Soulé, che durante l'assenza della Joya si è fatto carico dei giallorossi a suon di gol e prestazioni. Lui sarà tra gli ultimi a rientrare dalle nazionali, per questo una volta a Trigoria sarà Gasperini a valutare un suo utilizzo dall'inizio o a gara in corso. Intanto da domani rivedrà i primi giocatori impegnati fuori da Roma per iniziare a preparare la ripresa e restare in scia a Inter e Lazio.