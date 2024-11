Torino, Vanoli: "Juve? Servirà mente lucida e cuore caldo"

Si è parlato anche delle scelte difensive: "Prima prendevamo tanti gol, ora pochi. È un percorso, ci stiamo arrivano piano piano. Il lavoro ha pagato per certi punti di vista, ora dobbiamo migliorare nei singoli e come collettivo. Nel calcio tutte e due le cose devono andare sulla stessa strada. Ho la fortuna di poter scegliere anche in base all'avversario e alle loro caratteristiche, ma ci vuole anche continuità. Bisogna migliorare individualmente perché così migliora il collettivo, ma nella fase di possesso e non possesso bisogna sempre lavorare di squadra. L'errore ci può stare, poi bisogna vedere come reagisci. Nell'ultima partita abbiamo reagito bene".