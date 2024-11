Torino, Vanoli: "Conte un fuoriclasse cui devo tanto, ma in campo sarà battaglia"

"Conte è stato importante per me non solo come allenatore ma anche come persona nel mio processo di crescita. Domani incontrerò il suo staff, con cui abbiamo lavorato per tanto tempo. Anche Oriali è stato un grande punto di riferimento per me. Ma poi quando l'arbitro fischia comincerà una battaglia". Il tecnico del Torino Paolo Vanoli presenta così la sfida contro il Napoli del suo 'maestro'. "Cosa gli ho rubato? Quando stai 4 anni con un allenatore vincente come lui capisci il dettaglio, è un fuoriclasse. La resilienza è importante e oltre all'aspetto tecnico mi ha colpito come gestisce il lato mentale".