Torino, Segre sorridente con la maglia di Dybala dopo il derby: bufera social

Dopo il derby perso contro la Juve, Jacopo Segre è finito al centro di un'accesa polemica social per aver indossato la maglia di Dybala ed essersi fatto immortalare in maniera sorridente. Fotografia che ha scatenato una bufera attorno al giocatore, finito subito nel mirino dei supporter granata. "Ho commesso l'errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino, ho sbagliato e volevo chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutto il mondo Toro - ha spiegato il centrocampista del Torino in una storia su Instagram -. Jacopo Segre è granata dentro e sarà sempre granata".

