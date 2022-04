Torino, Juric punge Belotti: "In trasferta è inesistente, voglio 9 partite a grandi livelli"

TORINO

Il tecnico croato: "Fa prestazioni eccellenti ma anche molto negative"

Il suo Toro non vince dal 15 gennaio e sono ormai 8 le gare consecutive senza i tre punti. Ivan Juric vuole invertire la rotta contro la Salernitana e punge Andrea Belotti, in scadenza a giugno e reduce dalla delusione dell'eliminazione dal Mondiale con l'Italia. "Ho sempre detto di avere apprezzamento per lui perché ha una professionalità molto alta. Ma in casa fa un tipo di partite e fuori casa è inesistente. Questi sono dati di fatto. In casa è un grandissimo attaccante, fuori casa molto meno - ha spiegato il tecnico croato. In Nazionale, secondo me, ne ho parlato con lui, si aspettava di più. E’ stata una brutta botta".

Juric si aspetta un cambio di passo dal Gallo in queste ultime partite. "Lo aspetto sul campo: fa prestazioni eccellenti ma anche molto negative. Poi si vedrà...Se sta come contro l'Inter è un top player, il problema è che in trasferta spesso non c'è. Voglio nove partite a grandi livelli, poi il contratto si vedrà dopo".

Un altro giocatore il cui rendimento non soddisfa l'allenatore è Ola Aina, sparito dai radar dopo il rientro dalla Coppa d'Africa. "Da quando è tornato dalla Coppa d'Africa, non si allena bene. Avevamo fatto un lavoro con lui durante l'andata, aveva fatto una partita strepitosa contro l'Inter, poi non si è più allenato come prima. La scelta è questa, ma spero che prossimi 45 giorni alzi il livello perché ha doti".

