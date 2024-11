Torino, contestazione shock al Filadelfia: croce e bara per Cairo

Non si placa la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti del patron Urbano Cairo. Messaggi inquietanti e vergognosi contro il presidente granata sono comparsi fuori dal centro sportivo granata dopo la sconfitta di Roma. Come pubblicato in alcune immagini sulla pagina Facebook 'Comunicazioni Resistenti Granata 1906', all'esterno del quartier generale della squadra al Filadelfia è stata esposta una bara con una targa: "Qui giace Urbano Cairo, 21/05/57-31/12/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale. Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. R.I.P. - Riposa in pena". Sul vergognoso episodio indaga la Digos.