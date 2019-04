Torino, Cairo: "Milan favorito? Qualche domanda te la fai"

14/04/2019

Il pareggio contro il Cagliari non va giù ad Urbano Cairo: "Mi è sembrato un arbitraggio molto squilibrato. Zaza? Se applichi ad ogni partita la regola di espellere un giocatore per un'imprecazione allora finisci sempre in dieci uomini". E sul possibile rigore su Izzo: "Ho visto penalty dati per molto meno, al VAR vanno solo per penalizzarci". Il presidente del Torino tira in ballo anche il Milan: "Non dico che vogliano favorirlo ma a rivedere la partita contro la Lazio qualche domanda te la fai e così anche se guardi oggi il nostro match".