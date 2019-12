Serie A: Torino-Spal 1-2, Strefezza e Petagna ribaltano Mazzarri

TORINO-SPAL 1-2

Grande sorpresa nel 17esimo turno di Serie A: la Spal rimonta il Torino e lo batte per 2-1. Al 4' Rincon sblocca la partita in mischia, pareggia al 42' Strefezza grazie a un potente destro di collo pieno. L'espulsione di Bremer al 56' complica i piani di Mazzarri, che addirittura viene ribaltato da un colpo di testa di Petagna a nove minuti dal 90'. In classifica, Torino fermo a 21 punti, la Spal sale a 12 e relega il Genoa all'ultimo posto. Torino-Spal: le foto del match lapresse

LE STATISTICHE

• La SPAL ha segnato due gol in trasferta in questa partita, tanti quanti nelle prime otto di questo campionato.

• Per la prima volta in questo campionato la SPAL non ha perso dopo aver concesso il primo gol della partita in trasferta, in precedenza sei sconfitte su sei.

• Bremer ha ricevuto oggi il suo secondo cartellino rosso del campionato, l'ultimo giocatore del Torino a ricevere più di un'espulsione nel corso di una singola stagione di Serie A era stato Afriyie Acquah nel 2016/17 (tre).

• Il gol di Petagna di testa è il primo segnato dalla SPAL nella Serie A in corso con questo fondamentale e anche il primo subito con un colpo di testa dal Torino in casa.

• Primo successo della SPAL contro il Torino in Serie A dopo una Serie di 12 partite senza vittorie (5N, 7P), l’ultima risaliva infatti a febbraio 1963, sempre in trasferta.

• Gabriel Strefezza ha segnato oggi il suo primo gol in Serie A alla 12ª presenza.

• La SPAL ha vinto la sua prima partita fuori casa in questa Serie A, solo il Genoa attualmente non ha ancora trovato il successo in trasferta.

• Il gol di Rincon è arrivato al quarto minuto, si tratta sia del gol più veloce segnato dal Torino in questo campionato che il più veloce subito dalla SPAL nella Serie A in corso.

• Il Torino non segnava nei primi quattro minuti di gioco in Serie A da gennaio 2018, gol di Iago Falque contro il Benevento.