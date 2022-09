Serie A: Torino-Sassuolo 0-1, Alvarez entra e decide la sfida al 93'

TORINO-SASSUOLO 0-1

Un gol di testa dell'uruguaiano appena entrato regala i tre punti a Dionisi dopo una gara con poche emozioni

Alvarez al 93' stende il Torino

































LA PARTITA

Una settimana fa il gol di Brozovic all'89', ora quello di Alvarez al 93': sono ancora fatali gli ultimi minuti per un Torino che rimane ancora una volta a bocca asciutta e va alla sosta con il morale sotto i tacchi invece che con due punti tutto sommati meritati. Juric, al rientro dopo due giornate dopo la polmonite che lo ha debilitato, non è riuscito a trasmettere la sua consueta carica e dal punto di vista del gioco c'è stato un deciso passo indietro rispetto alla sfida di San Siro. Le emozioni sono state davvero pochine e il gol di Alvarez in pieno recupero, il primo in Serie A, è arrivato a illuminare una partita tutto sommato grigia, a parte gli ultimi 10' del primo tempo. Tre punti fondamentali per Dionisi, che fa un bel balzo in classifica e riscatta l'inatteso ko casalingo contro l'Udinese.

Juric, oltre a Miranchuk e Ricci, deve fare a meno anche di Rodriguez (attacco febbrile) e Vojovoda e schiera il suo Toro con Vlasic falso nove supportato da Seck e Radonjic. Anche Dionisi ha l'infermeria piena, guidata da Berardi. La sorpresa è il debutto in Serie A del classe 2004 D'Andrea che va a completare il tridente con Laurentiè e Pinamonti. In difesa tocca ad Ayhan a sostituire Erlic. Le due squadre partono a ritmi davvero bassi e i primi 35' scorrono via senza troppi sussulti, con un paio di tentativi velleitari di Seck da fuori area. Poi, improvvisamente, la noia lascia spazio alle occasioni e gli ultimi 10' (recupero compreso) sono davvero vibranti: al 37' Singo serve Vlasic, che di sinistro colpisce il palo poi sulla ribattuta Lazaro segna a porta vuota. La gioia granata dura pochi secondi, perché il gol viene annullato dal Var per posizione di fuorigioco in partenza del croato. Al minuto 43' doppia occasione per gli emiliani, con Buongiorno che mura in angolo D'Andrea. Sul corner di Laurentiè, inserimento di Frattesi sul primo palo e miracolo di Milinkovic-Savic che respinge sulla linea di porta. Il portiere finisce nella sua porta e si fa male, ma nulla di grave. Prima del duplice fischio dell'arbitro Baroni, i padroni di casa hanno un'altra occasione: Ferrari liscia clamorosamente e Ayhan ci mette una pezza sulla conclusione di Vlasic.

Nella ripresa prevale la stanchezza, la gara si conferma bruttina e sono i cambi a deciderla. Juric si gioca in un colpo solo le carte Sanabria, Pellegri e Ola Aina (58'), ma il maggior peso offensivo non fa rima con occasioni create. Gli emiliani pensano a difendersi e provano a ripartire con la velocità di Laurentiè, fino a quando Dionisi non azzecca la mossa giusta: uno spento Pinamonti lascia il campo ad Alvarez all'86'. Il 21enne sudamericano entra subito in partita: prima prende le misure con un destro dal limite alto di poco sopra la traversa, poi è bravissimo sul cross di Rogerio ad approfittare della dormita di Buongiorno e a non lasciare scampo a Milinkovic-Savic.

LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 6,5 - Serata quasi del tutto inoperosa ma è quel quasi che fa la differenza perché l'intervento nel finale di tempo su Frattesi è un autentico miracolo. Incolpevole sulla zuccata di Alvarez

Buongiorno 5 - Qualche sbavatura nel primo tempo e un po' in difficoltà su D'Andrea. Meglio nella ripresa fino a quando non si perde Alvarez. Serata no.

Lazaro 5 - L'unica cosa giusta che fa è segnare a porta vuota il gol dell'1-0 annullato poi dal Var. Per il resto tanti errori e nessuna sgroppata. Anonimo.

Alvarez 7 - Dionisi pesca il jolly dalla panchina. All'attaccante uruguaiano bastano solo 7' per realizzare il primo gol in Serie A, ma soprattutto regalare tre punti pesanti come un macigno.

Frattesi 6,5 - Sempre abile negli inserimenti è il migliore dei suoi. Solo Milinkovic-Savic con un miracolo gli nega la gioia del gol. Cala un po' nella ripresa.

D'Andrea 6 - Esordio in Serie A per questo fantasista classe 2004. All'inizio paga l'emozione, poi con il passare dei minuti cresce e prova anche la conclusione in un paio di circostanze senza fortuna.

IL TABELLINO

TORINO-SASSUOLO 0-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6,5; Djidji 6 (33' st Zima sv), Schuurs 6, Buongiorno 5; Singo 5,5, Linetty 5,5, Lukic 5,5, Lazaro 5 (13' st Ola Aina 5,5); Vlasic 5, Radonjic 5 (13' st Pellegri 5); Seck 5,5 (13' st Sanabria 5). A disp: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Ilkhan, Adopo, Garbett. All.: Juric 5

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Ayhan 6,5, Ferrari 5,5, Rogerio 6,5; Frattesi 6,5, Lopez 5,5, Harroui 5 (21' st Thorstvedt 6); D'Andrea 6 (21' st Ceide 6), Pinamonti 5 (41' st Alvarez 7), Laurientè 6. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Henrique, Obiang, Antiste, Kyriakopoulos. All.: Dionisi 6,5

Arbitro: Baroni

Marcatori: 48' st Alvarez (S)

Ammoniti: Buongiorno (T), Lazaro (T), Singo (T), Lopez (S), Linetty (T)

Espulsi: -

Note: Al 28' st ammonito Juric (T) per proteste

LE STATISTICHE

• Quello segnato da Agustín Álvarez Martínez è il primo gol del match più tardivo in questa Serie A (92’28”).

• Il Torino ha subito cinque dei sette gol in questo campionato dall’80° minuto di gioco in avanti.

• Quello di Agustín Álvarez Martínez (92’28”) è il gol più tardivo del Sassuolo in Serie A dalla rete di Hamed Traorè (93:46) il 2 aprile scorso sul campo della Lazio.

• Il Sassuolo non segnava un gol in Serie A con un giocatore subentrato dal 18 marzo scorso, con Gianluca Scamacca contro lo Spezia.

• Il Sassuolo è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (2V, 2N), dopo aver perso tutte le tre precedenti.

• Due dei cinque gol del Sassuolo in questo campionato sono arrivati di testa.

• Il Torino è rimasto a secco di gol in due partite consecutive di Serie A per la prima volta da ottobre 2021 e non è andato a segno in quattro delle ultime cinque in casa.

• Luca D'Andrea è il quarto giocatore nato dal 1 gennaio 2004 in avanti a disputare una gara da titolare in Serie A, dopo Wisdom Amey, Antonio Raimondo ed Emirhan Ilkhan.

• 50ª presenza in maglia neroverde per Kaan Ayhan contando tutte le competizioni.