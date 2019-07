Europa League, Torino-Debrecen 3-0: Belotti-Ansaldi-Zaza, i granata ipotecano il passaggio

TORINO-DEBRECEN 3-0

Inizia bene l'avventura del Torino in Europa League: nell'andata del secondo turno preliminare i granata di Walter Mazzarri battono infatti il Debrecen per 3-0. I gol della (torrida) sfida del Moccagatta di Alessandria arrivano entrambi nel primo tempo: Andrea Belotti si procura e trasforma un rigore al 20', Cristian Ansaldi raddoppia al 42' con un tiro-cross che inganna il portiere Nagy. A tempo scaduto Simone Zaza di testa chiude il match.

Il Torino, che torna in Europa 1589 giorni dopo l'ultima volta, in campo appare volitivo sin dai primi minuti. Dall'altra parte il Debrecen si chiude e vuole sfruttare il contropiede, anche grazie a una condizione fisica sulla carta migliore. Il Toro però copre bene il campo, con Baselli playmaker, Belotti che corre e sgomita su ogni pallone e Ansaldi (il migliore in campo) imprendibile a sinistra. La prima occasione arriva dopo 4 minuti, con Bremer che a porta vuota non sfrutta il pallone messo in mezzo da Belotti. Proprio il Gallo si presenta in area su gran lancio in verticale di Berenguer, il portiere Nagy lo stende ed è rigore: dal dischetto il Gallo trasforma al 20' con rabbia, trovando il suo primo gol in carriera nelle coppe. I granata devono combattere soprattutto con il caldo torrido e le zanzare, che allo stadio Moccagatta di Alessandria creano degli sciami che sembrano vere e proprie nubi. Il Debrecen invece si crea pericoloso solo due volte su schema, ma sia Kusnyr che Kinyik che mancano la porta. Più preciso ma soprattutto fortunato Ansaldi, che al 42' viene lanciato a tutto campo sulla fascia sinistra, poi crossa male, prendendo una zolla oltre al pallone, ma la sua conclusione sorprende Nagy e il Toro raddoppia. Ripresa a bassi ritmi, con il Torino che controlla e il Debrecen che sembra quasi non crederci già più. Le prime emozioni arrivano solo dopo l'ora di gioco: ripartenza di Tozser per Garba, che tira al volo di destro con palla però sul fondo. Per il Torino cresce invece Berenguer, che colpisce anche un palo. Nel finale entra Zaza, e in dieci minuti più recupero fa in tempo a creare due occasioni, farsi ammonire e soprattutto trovare il preziosissimo 3-0 con una grande incornata al 92' su spizzata di Bremer. Finisce così, con una vittoria rotonda e Sirigu mai impegnato dal Debrecen. E per un Toro già convincente il passaggio del turno si può definire in cassaforte.



IL TABELLINO

Torino (3-4-3): Sirigu 6; Izzo 6, N'Koulou 6,5, Bremer 6,5; De Silvestri 6, Baselli 7, Meite 6,5, Ansaldi 7,5; Iago Falque 6,5 (30' st Lukic 6), Belotti 7, Berenguer 6,5 (35' st Zaza 6,5).

A disp.: Rosati, Vojonovic, Millico, Singo, Rincon. All.: Mazzarri 6,5.

Debrecen (4-4-2): Nagy 5; Kinyik 5,5 (29' st Kusnyir 6), Szatamari 6, Pavkovics 5,5, Ferenczi 5; Szecsi 5,5, Tozser 6, Haris 6, Varga 6 (41' st Pinter sv); Trujic 5,5, Zsori 6 (1' st Garba 5).

A disp.: Kosicky, Barna, Takacs, Csosz. All.: Herczeg 5.

Arbitro: Maae (Danimarca)

Marcatori: 20' rig. Belotti, 42' Ansaldi, 47' st Zaza

Ammoniti: Zaza (T); Varga, Pavkovics (D)

Espulsi: -