Torino, visita del presidente Cairo a Superga

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è già salito a Superga, nel giorno del 76/o anniversario della tragedia degli Invincibili. Mentre per le vie del centro stanno sfilavano migliaia di persone per contestarlo, il numero uno del club granata ha scelto di rendere omaggio al Grande Torino in forma privata. In una storia Instagram del figlio Federico, si vede Cairo in raccoglimento davanti alla lapide degli Invincibili. Il presidente non dovrebbe essere presente, dunque, alle celebrazioni ufficiali del pomeriggio a Superga con la squadra e con i tifosi.