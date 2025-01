Torino, Vanoli: "Servono punti per la tranquillità"

"Tutte le gare sono importanti per raggiungere i punti per la tranquillità: ci siamo abituando, stiamo giocando con la giusta mentalità per conquistare questi punti e contro il Cagliari ce ne saranno in palio di importanti": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, alla vigilia della sfida contro i sardi nel capoluogo piemontese. "Recuperiamo gli squalificati (Walukiewicz e Linetty, ndr), per Sosa è stata solo una tacchettata e sta bene mentre gli indisponibili sono solo Ilic e Vojvoda - dice sulla situazione infortunati - e dovremo fare attenzione perché il Cagliari è una squadra forte fisicamente e molto strutturata: noi giochiamo in casa, dobbiamo sfruttarlo". Il mercato dei granata, invece, continua a non sbloccarsi: "Vi stoppo subito su questo tema, non mi perdo in chiacchiere inutili - la risposta di Vanoli a chi gli chiedeva di eventuali innesti - ed è inutile perdere tempo, non commento nemmeno le parole del presidente: un mese fa ho detto che mi serve il sostituto di Zapata, per il resto pensiamo al Cagliari e a questa sfida così importante".