Torino, Vanoli: "Proviamoci per il decimo posto"

"Non vinciamo da tre partite e vogliamo tornare da Lecce con dei punti: il decimo posto non vale nulla, ma vogliamo provare a raggiungerlo anche per allenare la mentalità": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, alla vigilia della trasferta di Lecce. Proprio al Via del Mare i granata hanno vissuto due retrocessioni, nel 1989 e nel 2000: "E' un aspetto che ho provato a trasferire ai ragazzi, sappiamo bene che quel campo è storicamente ostico per il Toro e proveremo a fare risultato" riflette il tecnico. In settimana il Bologna ha vinto la Coppa Italia: "Ci sono squadre che hanno grandi disponibilità economiche e altre che lavorano con le idee, il nostro obiettivo è proprio questo - risponde Vanoli sul successo di un club che è riuscito ad insediarsi tra le big - e faccio i complimenti a Italiano: ho giocato insieme a lui e sono contento, aveva il peso delle tre finali perse e finalmente ha raggiunto questo grande risultato". Infine, sulle possibili scelte della formazione granata per Lecce: "Coco non ci sarà e vedremo se riuscirà a recuperare per l'ultima con la Roma - conclude l'allenatore del Toro - e poi voglio vedere i giovani: devono farsi trovare pronti per subentrare o per partire dall'inizio, se un ragazzo gioca è perché è bravo e può dare una mano alla squadra".