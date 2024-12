Torino, Vanoli: "Perso contro un avversario di livello, poco cinici nelle occasioni"

Paolo Vanoli ha commentato così il ko del suo Torino contro il Bologna in conferenza stampa: "Buon primo tempo, ma non siamo stati cinici nelle occasioni. Karamoh ha fatto buonissima partita, ma non possiamo prendere un gol del genere. L'1-0 ci ha tagliato un po' le gambe, c'è stata una reazione di confusione e senza continuare ciò che avevamo fatto nel primo tempo. Potevamo ragionare meglio, poi l'episodio del secondo gol ha chiuso la gara contro un avversario forte. La contestazione? Noi dobbiamo pensare ai risultati. Siamo noi a dover trascinare il pubblico, stiamo facendo il massimo. Ora dobbiamo migliorare, il primo gol si può evitare tranquillamente. Dobbiamo lottare e combattere, ora avremo un'altra trasferta importante e sappiamo qual è il nostro campionato".