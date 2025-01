Torino; Vanoli perde Vojvoda, rischia un mese di stop

Brutte notizie per il Torino che perde Mergim Vojvoda: il laterale infatti si è procurato una lesione muscolare al polpaccio e adesso rischia un mese di stop. Una tegola per il tecnico Paolo Vanoli, in piena emergenza per Firenze: in vista della sfida contro i viola infatti mancheranno anche Linetty e Walukiewicz per squalifica e Ilic per infortunio. Se non altro però Gineitis ha smaltito i problemi fisici che lo avevano frenato nelle ultime settimane e si candida per tornare tra i convocati.