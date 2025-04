Torino, Vanoli: "Lazaro out, ma daremo il massimo"

"Lazaro non ci sarà contro il Verona, ma abbiamo un piano B e un piano C: è bello sentire l'unione tra squadra e tifoseria, ci sarà una splendida cornice di pubblico e noi daremo il 100%". Così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, presenta la sfida contro i gialloblu e annuncia l'assenza dell'austriaco. "Continuiamo a guardare a una gara alla volta, non penso al futuro perché il mio futuro è già domani - continua in conferenza stampa - e sarà un'altra finale molto importante: contro il Verona servirà una gara attenta, dovremo metterci qualcosa in più". Nei giorni scorsi si sono rivisti Zapata e Schuurs al Filadelfia: "È bello riaverli con noi ed è importante che tornino a respirare l'aria del centro sportivo - dice Vanoli sui due giocatori che stanno proseguendo la riabilitazione dopo i brutti infortunio al ginocchio - e speriamo di averli in ritiro, ma non mettiamo fretta o pressioni: con stop di questo genere non puoi ragionare con tempistiche precise".