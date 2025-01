Torino, Vanoli: "Grande partita, bravissimo chi è entrato dalla panchina"

Paolo Vanoli ha commentato così il pareggio tra la Fiorentina e il suo Torino: "La partita è stata importante, siamo rimasti in dieci a Firenze contro una squadra forte e abbiamo fatto una grande partita, difendendo con ordine senza schiacciarci - le sue parole in conferenza -. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli che qualche occasione in ripartenza la avevamo. Nel secondo tempo poi ho avuto un po' di coraggio sugli esterni e Njie ha avuto l'opportunità di fare gol. Bravissimo chi è entrato dalla panchina: lo spirito c'è, così come le cose da migliorare".