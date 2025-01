Torino, Vanoli: "Con Motta screzi che succedono. Potevamo fare la storia..."

"Era una gara importante, con più coraggio potevamo fare la storia, guardiamo avanti". Così il tecnico del Torino Paolo Vanoli dopo l'1-1 nel derby contro la Juve. "Se ho chiarito con Motta? Sono screzi che succedono - ha detto a Dazn - Quando si è caldi succede. In un derby sono episodi da campo, finiscono lì e basta. Poi ognuno può dire quello che vuole, il bello del calcio penso sia questo". E in conferenza stampa: "Sono un allenatore sanguigno che deve un po' migliorare in questi aspetti però quando devi difendere la tua squadra di solito mi metto in prima linea. L'arbitro ha fatto la cosa giusta in quel momento anche se mi ha dato un po' fastidio. Il rammarico ce l'ho sull'episodio del fallo di mano in area, che non ho ancora visto. Dalla panchina sembrava evidente".