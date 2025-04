Torino, Vanoli: "Buttati 45', dobbiamo imparare a fare noi la partita"

Paolo Vanoli ha commentato così l'1-1 tra il suo Torino e il Verona: "Bloccati nel primo tempo? È vero, è ciò che ho detto alla squadra - le sue parole in conferenza -. Non possiamo buttare via 45 minuti: il caldo c'era anche per il Verona, questo è stato un altro step da fare. La Lazio faceva la partita ed era più facile, ma dobbiamo imparare noi a fare la gara. Siamo stati lenti nel giro palla, a cercare Ricci, ad attaccare la profondità corta. Tutto questo ha dato vantaggio a un Verona organizzato, per loro un punto era oro dopo il pareggio del Lecce. Da qui alla fine dobbiamo crescere. Sono severo con i miei ragazzi, ma nel secondo tempo dopo gli episodi del rigore sbagliato e dell'errore di Vanja hanno reagito. Ed è uno step di crescita: siamo in continua costruzione, mettiamo un mattoncino per volta. Domani penseremo già al Como".