Torino, Vanoli: "Alte motivazioni, il pareggio è meritato"

Dopo l'1-1 contro la Lazio, Paolo Vanoli è soddisfatto del risultato. "Nel girone di ritorno stiamo facendo ottime prestazione e abbiamo dato continuità - ha spiegato il tecnico del Torino -. I ragazzi hanno dimostrato che vogliamo essere vivi fino alla fine e che abbiamo alte motivazioni". "In queste ultime partita dobbiamo dare tutto - ha aggiunto -. Bisogna stare sempre in partita fino alla fine. Faccio i complimenti soprattutto a chi è entrato. Abbiamo rischiato, ma la squadra è stata consapevole. Bravi Sanabria, Gineitis, Karamoh". "Il passaggio al 4-2-4? Per essere offensivi serve la disponibilità dei giocatori, soprattutto contro una squadra così importante come la Lazio qui all'Olimpico - ha continuato Vanoli -. Nel girone di ritorno ho visto questa disponibilità. Era da tempo che cercavo di usare questo modulo e stasera sono stati bravissimi. Penso che sia un pareggio meritato". "I gol dei centrocampisti? Abbiamo avuto delle difficoltà dopo aver perso Duvan e dopo il cambio di modulo dovevamo cambiare qualcosa - ha proseguito il tecnico granata -. Questi centrocampisti hanno potenzialità e gol nelle gambe andando ad attaccare sulle seconde palle. Abbiamo lavorato tanto su questo aspetto". Infine qualche considerazione sugli undici punti conquistati nelle ultime cinque partite. "Dobbiamo finire un'annata in cui siamo partiti forte, poi siamo stati bravi a non perdere la bussola nel momento negativo e infine sul mercato abbiamo aggiunto qualche elemento in più - ha concluso -. Dobbiamo andare avanti senza guardare la classifica ma trovando delle motivazioni per onorare questa maglia importante fino alla fine".