Torino, Vanoli: "A Monza una finale che vale 6 punti"

"La vittoria contro il Milan ha lasciato fiducia ed è cresciuta l'autostima, a Monza non dovremo sbagliare l'approccio: è una finale che vale sei punti": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, alla vigilia della trasferta in Brianza. "Dobbiamo ancora raggiungere il primo obiettivo, che è la salvezza - continua in conferenza stampa - e poi vedremo se potremo sognare e pensare al macro obiettivo ma serve superare i vari step: il Monza sarà affamato di punti, voglio vedere la voglia del mio Toro". Quanto alle possibili scelte, "stanno tutti bene, adesso è bello perché c'è concorrenza in tutti i reparti e il livello generale si alza. Da qui passa la crescita della squadra. Adams e Sanabria sono due grandi attaccanti, ho la possibilità di scegliere. Ilic? E' rientrato e gli ho parlato, deve conquistarsi la fiducia di allenatore e compagni perché non ha più bonus".