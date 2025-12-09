Torino, sollievo per Tameze: nessuna distorsione

Il Torino può tirare un sospiro di sollievo: per Adrien Tameze è stato scongiurato il rischio di un lungo stop dopo l'infortunio alla caviglia rimediato durante la gara contro il Milan. "Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un trauma osseo da impatto con versamento articolare" spiega il club di via Viotti attraverso una nota ufficiale. Il giocatore verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico granata, la speranza del tecnico Marco Baroni è quella di ritrovarlo già per la prossima partita, quando il suo Toro giocherà la delicata sfida di sabato alle 15 contro la Cremonese dell'ex Davide Nicola allo stadio Olimpico Grande Torino.