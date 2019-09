Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia. Sessione defaticante e lavoro di scarico per i calciatori reduci dalla partita di ieri sera contro il Lecce, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione di Walter Mazzarri. Come già annunciato Nicolas Nkoulou e tornato ad allenarsi in gruppo; test fisici per Vittorio Parigini, in previsione del suo rientro, mentre Cristian Ansaldi ha proseguito il suo programma personalizzato.