TORINO, MAZZARRI: "STIAMO BENE, SIAMO IN CRESCITA"

22/02/2019

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta: "È una realtà importante ormai da qualche anno. Ha avuto un momento di flessione dopo l'eliminazione dall'Europa League, altrimenti sarebbe fra le primissime della classe. Pressano, e giocano molto bene. Stiamo crescendo: nonostante abbiamo pareggiato tante volte siamo ancora lì a giocarcela. Ora avremmo un calendario discreto piu' o meno agevole dopo l'Atalanta. Ma secondo me non si puó parlare di scontro a eliminazione diretta per l'Europa. Facciamo fatica a fare gol non a costruire e a creare occasioni. La soluzione e' continuare a lavorare e prima o poi i gol arriveranno".