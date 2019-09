"Era una partita da pareggio, un episodio ha sbilanciato l'incontro a favore della Samp..". Walter Mazzarri, a fine partita, commenta la sconfitta del suo Torino dicendosi soddisfatto "per la risposta della squadra dopo la sconfitta con in Lecce". Ma ha da lamentarsi per le scelte arbitrali di Giacomelli. "Dovrei dire cose, ma non posso...", l'esordio di Mazzarri, che poi però ha chiarito. "Sul gol di Gabbiadini hanno anche rivisto la Var, ma non si sono accorti che c'era un fallo di Gabbiadini su Lyanco: bastava guardare meglio, e si capiva che quel gol era da annullare. Poi magari ce ne segnavano un altro, ma intanto...Anche a centrocampo, se fischi certi falli, la linea di arbitraggio deve essere uguale per tutte e due le squadre".