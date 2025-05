Torino, Maripan: "Stagione difficile, ho imparato"

"E' stata una stagione difficile, per me è stato un anno di apprendistato: ho imparato tanto per avere una buona squadra l'anno prossimo": così il difensore del Torino, Guillermo Maripan, traccia un bilancio sul campionato che si sta per concludere. "Cerco sempre di essere un leader positivo dentro e fuori dal campo - ha aggiunto dal Castello di Moncalieri, alle porte di Torino, dove è stato premiato con il 'Pallone Granata' dall'Associazione ex calciatori granata - e il 4 maggio ho vissuto grandi emozioni: è stata la mia prima volta a Superga, la storia di questo club mi piace molto".