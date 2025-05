Notte di paura per l'Inter Club di Prato: gli ultras del Napoli provano l'assalto al pullman nerazzurro con sassi e bottiglie

“Solitamente facciamo una sosta all'autogrill di Cantagallo per far scendere un nostro socio che abita a Bologna. Siamo stati assaliti da diverse decine di tifosi napoletani che, urlandoci ogni tipo di improperio, hanno bersagliato il nostro pullman con lanci di pietre, bottiglie, spranghe e qualsiasi oggetto a loro disposizione. L'assalto è durato per tutto il tempo che il pullman ha impiegato a uscire dall'autogrill, dove di notte ci sono decine di camion in sosta. Hanno tentato di bloccare anche l'uscita dell'autogrill per costringere l'autista a fermarsi, per fortuna è riuscito a districarsi e oltrepassare il blocco - ha spiegato Moretti -. Anche una volta rientrati in autostrada siamo stati inseguiti da piccoli van e, una volta che ci hanno raggiunti, hanno continuato a lanciare oggetti persino all'autista che guidava rendendo il tutto pericoloso non solo per i 57 tifosi che erano sul nostro pullman ma anche per le macchine che transitavano in una zona di autostrada, quella appenninica, con ponti molto alti.”