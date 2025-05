Psg, Kvaratskhelia: "Luis Enrique non ha bisogno del mio aiuto per studiare l'Inter"

Khvicha Kvaratskhelia si è trasferito a gennaio al Psg dal Napoli e dopo pochi mesi si ritrova a disputare una finale di Champions League contro l'Inter, lo stesso avversario con cui ha duellato per il campionato a inizio stagione: "Non avrei mai immaginati di arrivare a questo livello così rapidamente, sono felice di giocare questa finale, per me è un sogno, Da Tbilisi a qui è stato un lungo viaggio, ho superato momenti difficili e sono orgoglioso di essere georgiano". Luis Enrique potrebbe sfruttare le conoscenze di Kvara per chiedere qualche trucchetto per affrontare l'Inter, ma l'esterno è tranquillo: "Credo che il mio aiuto non sia necessario. Luis Enrique e il suo staff sono più bravi di me. Posso solo dire che so quanto sia forte l'Inter e se ci sarà bisogno del mio aiuto sarò a disposizione".