PSG, Dembélé: "Pallone d'Oro? Penso prima al club: fiducia nella Champions"

Ousmane Dembélé ha parlato per il media day del Psg in vista della finale di Champions contro l'Inter. L'attaccante, protagonista a suon di gol della cavalcata fino a Monaco di Baviera, ha le idee chiare: "Tutto può accadere in 90 minuti, ma siamo fiduciosi perché nel 2025 siamo stati molto bravi e abbiamo fatto molti sforzi per arrivare a giocarci la coppa. Speriamo di alzare il trofeo. Giocare una finale di Champions è magnifico, è la mia prima volta e voglio assaporare ogni momento. La vivrò col sorriso e concentrazione visto che sappiamo che il Psg non l'ha mai vinta". Sul possibile Pallone d'Oro: "Quando giochi per il Psg c'è altro di più importante che non un premio individuale".