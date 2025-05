Nella giornata della finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United, Christian Erkisen ha rivelato la sua fede calcistica: "Tifo per il Tottenham in tutto, ma non stasera. So cosa ho trascorso in quel club, mi sono divertito molto lì ma è mancato vincere un titolo". Il danese che conta 305 presenze con gli Spurs ha continuato così nell'intervista a Disney+: "Possono vincere un trofeo l'anno prossimo".