Uefa conferma format qualificazioni per Europei 2028

A seconda del numero di posti occupati dalle nazioni ospitanti, il numero di posti per la fase finale del torneo deciso agli spareggi può variare tra due e quattro, secondo questi tre scenari: se vengono utilizzati entrambi gli slot di qualificazione riservati alle nazioni ospitanti: otto squadre si sfidano in due percorsi per due posti alla fase finale del torneo, con semifinali e finali in gara unica; se viene utilizzato un solo slot di qualificazione riservato alle nazioni ospitanti: 12 squadre si sfidano in tre percorsi per tre posti alla fase finale del torneo, con semifinali e finali in gara unica; se non viene utilizzato alcuno slot di qualificazione riservato alle nazioni ospitanti: otto squadre disputano quattro spareggi con gare in casa e in trasferta. Le vincitrici avanzano alla fase finale. Il calendario del torneo dovrebbe essere pubblicato nell'autunno 2025. Il regolamento del torneo con tutti gli altri dettagli saranno comunicati entro la fine dell'anno. Per il prossimo ciclo, legato a Euro 2028, saranno distribuiti 240 milioni di euro in conformità con il Protocollo d'intesa tra Uefa e Eca. Inoltre, 7 milioni di euro rimangono disponibili per la distribuzione del precedente ciclo di benefit per club. A seguito di una proposta della European Club Association (ECA), è stato concordato di trasferire 3 milioni di euro rimasti dal ciclo 2020/24 al programma di benefit per club di Women's Euro 2025, portandolo da 6 milioni di euro a 9 milioni di euro. Il meccanismo di distribuzione proposto per l'importo risultante di 244 milioni di euro è invariato rispetto al ciclo 2020/24 e sarà diviso in due tranche. La prima da 104 milioni di euro interesserà le edizioni della Nations League 2024/25 e 2026/27 e le qualificazioni europee 2026-28, mentre la seconda da 140 milioni di euro è riservata ai club che concederanno il nulla osta ai giocatori per Euro 2028. Tutti i dettagli saranno pubblicati a tempo debito.