PSG, F. Ruiz: "L'inter è una grande squadra, tifo sempre per il Napoli"

Fabian Ruiz è stato uno dei protagonisti del Media Day del PSG in vista della finale di Champions League. Il centrocampista ha parlato così dell'Inter: "Sappiamo quanto sono forti, sono arrivati in finale di Champions due volte in tre anni". Lo spagnolo rimane però concentrato sul lavoro che deve fare il Paris Saint-Germain: "Più che all’Inter dobbiamo guardare a noi stessi, se continuiamo a fare quello che abbiamo fatto tutto l’anno e a eseguire quello che ci chiede il mister, tutto sarà più facile. Ma sappiamo che sono una grandissima squadra". La squadra allenata da Inzaghi si contenderà lo Scudetto all'ultima giornata con la sua ex squadra, il Napoli. Fabian Ruiz, come Kvaratskhelia, non ha dubbi su chi tiferà nell'ultima giornata di Serie A decisiva per l'assegnazione dello Scudetto. Queste le parole a Sky Sport: "Da quando sono andato via mi porto Napoli nel cuore. Ho passato quattro anni bellissimi lì, ho un grande rapporto con tutti i tifosi, con i giocatori che ci sono ancora e con tutti gli amici che mi sono fatto nel tempo. Tifo sempre per il Napoli e sì, quando posso seguo le partite con Kvara. Auguro a tutti di poter vincere l’ultima in casa e di conquistare ancora lo scudetto. Se lo meritano".