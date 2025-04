Torino, Maripan: "L'anno prossimo il Toro lotterà per l'Europa"

"Penso che l'anno prossimo il Toro potrà lottare per l'Europa: ci sono giocatori esperti e giovani dal grande potenziale, sarà una stagione decisamente migliore": il difensore granata, Guillermo Maripan, guarda con ottimismo al futuro. Ora, però, ci sono ancora cinque giornate di questo campionato: "Pensiamo a una partita per volta, sono gare che valgono molto per noi - continua il cileno ai microfoni di Sky - e vogliamo solo vincere: è la cosa che conta di più". Sulla strada dei granata ci saranno Napoli e Inter, le due contendenti al titolo: "Non credo che lo scudetto passerà solo dalle loro partite contro di noi - aggiunge Maripan - e sarà bello confrontarsi con due squadre così forti: vogliamo provarci, pensiamo solo a noi stessi e a chiudere la stagione nel migliore dei modi".