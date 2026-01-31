Lecce, Di Francesco avvisa: "Affronteremo un Torino arrabbiato. Maleh? Ha chiesto la cessione"

L'ex allenatore di Venezia e Frosinone ha parlato dei nuovi acquisti Ngom ("Giocatore interessante, ci darà una mano. Assomiglia a Hjulmand come tipologia di giocatore, anche se è meno muscolare") e Fofana: "Mi auguro che tutti possano recepire subito le mie direttive. Marchwinski? Viene da un periodo di inattività lunga, avrebbe avuto bisogno di mettere minuti. Valuteremo come finirà il mercato, abbiamo tanti giocatori e devo fare delle scelte".