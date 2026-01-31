Lecce, Di Francesco avvisa: "Affronteremo un Torino arrabbiato. Maleh? Ha chiesto la cessione"

31 Gen 2026 - 15:27
Il Lecce riprende il proprio cammino in Serie A con la sfida in casa del Torino, reduce dal 6-0 di Como. L'allenatore dei salentini, Eusebio Di Francesco, mette in guardia i suoi alla vigilia: "Mi aspetto un Torino arrabbiato, che arriva da una sconfitta pesante. L'ambiente non sarà favorevole e mi aspetto un grosso impatto da parte loro. Dovremo imporre immediatamente la nostra forza per ribattere alla loro determinazione. Hanno giocatori importanti, noi proveremo a inserirsi nelle loro difficoltà. Dobbiamo dare continuità al nostro lavoro trasformandolo in risultati, siamo tutti valutati per quelli".

Di Francesco si è poi soffermato sulla partenza di Maleh in direzione Cremonese: "Ha chiesto lui di essere ceduto, venendo a parlare con me. Dobbiamo arrivare all'obiettivo con giocatori determinati a vestire questa maglia. Il comportamento di Maleh è stato comunque ottimo fino a che è stato qui". 

L'ex allenatore di Venezia e Frosinone ha parlato dei nuovi acquisti Ngom ("Giocatore interessante, ci darà una mano. Assomiglia a Hjulmand come tipologia di giocatore, anche se è meno muscolare") e Fofana: "Mi auguro che tutti possano recepire subito le mie direttive. Marchwinski? Viene da un periodo di inattività lunga, avrebbe avuto bisogno di mettere minuti. Valuteremo come finirà il mercato, abbiamo tanti giocatori e devo fare delle scelte". 

