Domani si gioca Torino-Juventus e Mauro Berruto, ex coach del volley e grande tifoso granata, parla a Tuttosport: "Sono preoccupato in questo momento, nella parte bassa della classifica non vedo vittime designate e non vedo grande reattività della società sul mercato: servirebbe dare a Vanoli gli strumenti per lottare in modo adeguato".