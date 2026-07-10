Pagelle Francia-Marocco: Mbappè sbaglia il rigore poi si rifà, Bonou compie tre atti di eroismo prima di capitolare

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Maignan fa lo spettatore per quasi tutta la partita poi si guadagna il pane, Olise corre molto ma inventa meno del solitodi Enzo Palladini
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FRANCIA
Maignan 6 - Nel primo tempo è spettatore non pagante causa zero tiri in porta degli avversari. Nel secondo tempo pure, almeno fino a una decina di minuti dalla fine quando respinge un tiro insidioso.
Koundè 6,5 - Il solito trattore della fascia destra, su è giù per tutto il campo, sempre puntuale nelle sovrapposizioni con Dembelè che lo portano a fornire un ottimo contributo offensivo.
Dal 42' st Malo Gusto sv.
Upamecano 6,5 - Ha quasi subito una palla-gol da divorare. Ci arriva di testa un po' sbilanciato e trova l'opposizione di Bounou. Po torna a fare il difensore e lo fa bene come al solito. Tranne a metà del secondo tempo, quando rischia un autogol con una svirgolata.
Saliba 6,5 - Ci mette l'attenzione giusta, ben sincronizzato con Upamecano, anche perché non ha una punta vera da marcare.
Digne 6,5 - L'affidabilità è il suo biglietto da visita, da molti anni. Non ha gli strappi furiosi di Theo Hernandez, ma la sua attenzione in fase difensiva è ammirevole. E allo scadere del primo tempo centra una traversa con un tiro dalla distanza.
Konè 7 - Ringhia in mezzo al campo come il Gattuso dei tempi d'oro, sbrana avversari come fossero patatine fritte, proprio come gli è capitato spesso con la maglia della Roma. Quelle palle "metà e metà" in mezzo al campo sono tutte sue.
Dal 25' st Zaire-Emery 6 - Si inserisce con diligenza in una squadra che sta funzionando.
Rabiot 6,5 - Con uno come Konè al suo fianco ha la possibilità di cantare senza portare la croce, partecipando così alla costruzione del gioco francese. Dembelè -
Dembelè 7 - Trova dalla sua porte un cliente complicato come Salah-Eddine che gli sta addosso con attenzione. Prova qualche cross, non sempre efficace. Nel secondo tempo prova a cambiare zona, penetra al centro e va a segnare il bellissimo gol del 2-0 con un'azione personale.
Olise 6,5 - Vaga per tutto il primo tempo alla ricerca dell'ispirazione giusta, ma il Marocco gli chiude sapientemente tutti gli spazi che potrebbero (dovrebbero) esserci tra le linee. Nel secondo tempo trova un piccolo gioiello, ma poi serve Mbappè in fuorigioco. Molto podismo, meno magie del solito.
Douè 6,5 - Eccellente nelle riaggressioni, che lo portano a conquistare palloni preziosi. Si costruisce una palla-gol interessante dopo la mezz'ora del primo tempo, ma non calcia con forza sufficiente.
Dal 32' st Barcola sv.
Mbappè 7 - Si guadagna un rigore con una tipica azione "alla Mbappè", puntando a velocità supersonica verso la porta. Poi però passa un tempo infinito prima che possa andare sul dischetto, si innervosisce e tira malissimo, facendoselo parare. Poi arriva l'ora di gioco e segna il gol dell'1-0 con un tiro a giro da fuoriclasse vero.
Dal 32' st Mateta sv.
CT Deschamps 7 - Terzo Mondiale e terza semifinale centrata. Sa già che non resterà dopo la fine del torneo, ma dimostra ancora una volta di essere tra i grandi.
MAROCCO
Bounou 7 - Dopo quattro minuti ha già fatto un mezzo miracolo, respingendo un colpo di testa ravvicinato di Upamecano. Alla mezz'ora blocca un rigore (tirato male ma sempre un rigore) di Mbappè. Poi ulteriore parata su Douè. Nel secondo bene non gli va altrettanto bene.
Hakimi 6 - I suoi momenti migliori sono quelli in cui può partire all'assalto dell'area avversaria, qualche problema in più si presenta nella fase difensiva e comunque da un suo mezzo errore nasce l'azione del rigore poi sbagliato da Mbappè.
Diop 5,5 - Quando può, fa valere i suoi muscoli nella zona circostante la sua area di rigore. Un po' troppo fermo in area sul gol dell'1-0 di Mbappè.
Mazraoui 5,5 - Casca nel trappolone di Mbappè che lo "costringe" a commettere un fallo da rigore con un intervento imprudente, poi per su fortuna il rigore viene sbagliato.
Salah-Eddine 6 - Presidia la fascia sinistra dove opera generalmente Dembelè. Non può permettersi troppe sortite offensive, evidentemente. Sta lì per limitare i danni.
Dal 29' st Yassine 6 - Fa il suo compitino, più o meno come Zaire-Emery.
Bouaddi 6 - La sua eleganza quando tocca il pallone è sempre la stessa, ma la sua presenza in mezzo al campo non è la stessa delle prime partite, per ovvi motivi.
Dal 17' st Amrabat 6 - Di mestiere, cerca di riorganizzare il gioco in mezzo al campo ma non può cambiare molto.
El Aynaoui 5,5 - Si perde un po' in mezzo al campo, dove in effetti la coppia Konè-Rabiot è difficile da affrontare. Giornata complicata per lui.
Talbi 5,5 - Il sacrificio gli si addice, sa benissimo che contro uno squadrone come la Francia bisogna correre tanto e sbagliare il meno possibile. Partita oscura, in verità.
Dal 40' st Sbai sv.
Ounahi 5 - Ci ha abituati a momenti di eroismo nelle partite precedenti, questa volta si deve accontentare di provare a essere utile alla squadra, ma sempre senza incidere.
Brahim Diaz 6,5 - Fa la seconda punta teorica, partendo molto largo sulla destra, davanti ad Hakimi. I suoi spunti dalla metà campo in su sono sempre le iniziative più interessanti della squadra marocchina.
Dal 29' st El Ouahdi 5,5 - Non riesce a lasciare un segno tangibile sulla partita.
El Khannous 5 - Causa assenza di Saibari, deve fare la prima punta. Un ruolo che non si addice molto alle sue caratteristiche e che lo porta a girare un po' a vuoto nella metà campo avversaria.
Dal 17' st Rahimi 5 - Viene buttato dentro per riempire un po' l'area di rigore, ma finisce per rimanere invischiato tra i difensori francesi.
CT Ouahbi 6 - Ha coltivato un sogno per un bel pezzo di Mondiale, ha dimostrato di essere preparato, ha avuto la sfortuna di perdere giocatori importanti per strada.