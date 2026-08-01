Torino, il 5 agosto nuovo test a porte aperte a Filadelfia

01 Ago 2026 - 14:54
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Il Torino ha annunciato un nuovo test precampionato. La formazione di Ignazio Abate affronterà il Vado, squadra di Serie C, in un'amichevole in programma mercoledì 5 agosto alle 17.30 al Filadelfia. La società ha reso noto che i tifosi potranno assistere gratuitamente all'incontro: i cancelli dell'impianto saranno aperti a partire dalle 16.00 e l'accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima di 4.000 spettatori prevista per il centro sportivo. Intanto, la squadra si prepara a partire per l'Inghilterra: nella giornata di domenica 2 agosto, alle 16 (ora locale), il Toro affronterà il Burnley, che ha chiuso la scorsa stagione di Premier League al penultimo posto ed è retrocessa in Championship.

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