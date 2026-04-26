Torino, D'Aversa: "Sono orgoglioso, ma si poteva anche vincerla..."

Soddisfatto ma in fondo anche un poco rammaricato per una rimonta che si è fermata solo sul 2-2. Il Torino di D'aversa ha fermato l'Inter capolista e il tecnico granata ha sottolineato nel post-partita soprattutto l'impatto dei giocatori subentrati nel corso della ripresa: "Merito dei ragazzi che sono subentrati, nel primo tempo siamo andati sotto per la qualità dell'Inter, ma nella ripresa siamo entrati in campo diversamente e potevamo anche crederci di più per andare a vincerla. Ma indipendentemente da questo sarei stato orgoglioso lo stesso della partita dei miei giocatori. Simeone sa sempre fare la cosa giusta, lo stesso Vlasic, ma importanti sono stati tutti i sostituti, per come hanno fatto girare la partita".