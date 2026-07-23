Il Palermo è disponibile a coprire i 30 milioni per lo stadio Barbera

Il Palermo calcio ha comunicato al Comune di essere disponibile a farsi carico anche dei 30 milioni di euro inizialmente previsti come quota di finanziamento pubblico per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. La disponibilità è contenuta nella risposta inviata oggi dal direttore generale, Giovanni Gardini, al Rup Francesco Trapani e al capo di gabinetto del sindaco Roberto Lagalla, Sergio Pollita, dopo che la conferenza dei servizi decisoria si è conclusa positivamente subordinando però il prosieguo dell'iter al reperimento della quota di 30 milioni della parte pubblica di finanziamento prevista dal piano economico finanziario. Nel documento, il club di viale del Fante spiega che si farà responsabilmente carico della quota per salvaguardare il progetto di riqualificazione dello stadio Barbera e la conseguente candidatura di Palermo a ospitare Euro 2032, da presentare entro il 31 luglio. La società rosanero precisa tuttavia che, qualora in futuro dovessero arrivare contributi o sovvenzioni pubbliche, questi saranno destinati a coprire il costo aggiuntivo sostenuto dal club e chiede per questo una modifica della convenzione. Il Palermo calcio aggiunge inoltre che il nuovo impegno economico presuppone il mantenimento integrale delle previsioni del progetto di fattibilità e della convenzione, comprese le misure che riconoscono esenzioni fiscali, risparmi e ricavi previsti dal piano economico finanziario.