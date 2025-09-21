Torino, Cairo contestato: 5mila in corteo

A poche ore dalla sfida contro l'Atalanta, i tifosi del Toro sono tornati a contestare il presidente Urbano Cairo. I primi sono arrivati al Filadelfia intorno alle 10, poi i numeri sono saliti fino a superare quota 5mila verso le 12.30, quando il corteo ha iniziato a muoversi verso lo stadio Olimpico Grande Torino. Migliaia di bandierine con la scritta "Cairo vattene" e fischietti hanno fatto da coreografia alla manifestazione di contestazione, con il presidente Cairo invitato nuovamente a cedere il club. "Dopo Superga la sciagura peggiore, vattene millantatore" si legge in uno striscione che ha accompagnato il corteo. (