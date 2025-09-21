Gilardino: "Nel nostro vocabolario non può esserci la parola paura"

Il tecnico ha parlato anche dell'altro nuovo acquisto, il brasiliano Lorran, spiegando che "gli serve ancora un po' di tempo e di adattamento ma è un giocatore molto utile per noi. Però è presto per dire quando sarà pronto". Infine, l'ex di giornata, Albiol: "Devo preservarlo - conclude Gilardino - ma per noi è fondamentale già durante la settimana e nello spogliatoio per il percorso di crescita. Su di lui però devo fare attente valutazioni, sia per non incorrere in infortuni sia per poterlo portare a una forma importante che lo faccia giocare con continuità. Ne terrò conto per domani e sicuramente per la gara di Coppa".