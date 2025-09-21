Logo SportMediaset
Parma, Cuesta: "Bene la porta inviolata, ma serve più concretezza"

21 Set 2025 - 18:12

Carlos Cuesta ha commentato così lo 0-0 tra il suo Parma e la Cremonese: "Abbiamo trovato una Cremonese molto organizzata, soprattutto nel secondo tempo hanno provato ad avere più la palla - le parole del tecnico in conferenza -. Si sono difesi bene. Noi, per me, abbiamo fatto meglio nel primo tempo, abbiamo giocato molto nella metà campo avversaria; nella ripresa siamo riusciti anche ad attaccare più spazi, pur non avendo il possesso del primo tempo. Porto a casa aspetti positivi: è la prima volta che non subiamo gol, abbiamo limitato la Cremonese nella costruzione di occasioni. Certo, vorremmo creare di più e avere un risultato diverso, ma proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno".

